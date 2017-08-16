Парфюмерия и косметика на спирту могут подорожать из-за акцизов

18 Августа 2017 года, 11:00

РОССИЯ/ 18 августа/ БИ-ПОРТ – Министерство финансов согласовывает с ведомствами поправки во вторую часть Налогового кодекса, которые касаются установления акцизных ставок для производителей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии.

Объектом обложения акцизами станет этиловый спирт, приобретенный в собственность подобными организациями. Предлагаемая ставка — 523 рубля за литр спирта и 107 рублей за литр денатурированного спирта с 1 января 2018 года. Это следует из документа Минфина, с которым ознакомились «Известия» .

Проект также устанавливает порядок применения налоговых вычетов суммы акциза при документальном подтверждении использования спирта в целях производства парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии.

Как подчеркнул заместитель главы Министерства финансов Илья Трунин, такой порядок исчисления акциза «позволит устранить экономическую заинтересованность недобросовестных производителей в использовании этилового спирта не по назначению».

Минфин предполагает, что ставка акциза будет проиндексирована с 1 января 2020 года до 544 рублей за литр спирта и 111 рублей за литр денатурированного спирта.

В Министерстве экономического развития не поддержали предложение.

«Повышение акциза в отношении парфюмерно-косметической продукции и продукции бытовой химии недопустимо и не повлечет положительного эффекта, — сказано в отзыве заместителя главы Минэкономразвития Станислава Воскресенского. — Учитывая изложенное, представленный законопроект не может быть поддержан».

Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова отметила, что бизнес не сможет изыскать средства на уплату акциза. По подсчетам участников рынка, одному предприятию может понадобиться до 6 млрд рублей в год на уплату налога, налоговый вычет по которому произойдет значительно позже. Это скажется и на цене продукции, в первую очередь пострадает дешевая, которая вырастет в цене в 1,5–2 раза.

«Производство парфюмерно-косметической продукции, бытовой химии с применением спирта — лицензируемая деятельность, при этом у всех производителей функционирует государственная система учета ЕГАИС, — сказала Скоробогатова, добавив, что и существующие нормы позволяют проверять и контролировать предприятия, а также закрывать незаконные производства.