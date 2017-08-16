Подводная лодка в Баренцевом море провела стрельбу крылатой ракетой «Калибр»

18 Августа 2017 года, 11:15

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 августа/ БИ-ПОРТ – Атомная подводная лодка «Северодвинск» провела успешную стрельбу в Баренцевом море крылатой ракетой «Калибр» по полигону Архангельской области, пишут «Известия».

По информации пресс-службы Северного флота, боевое упражнение было выполнено экипажем из подводного положения в одном из полигонов Северного флота в Баренцевом море. Ракета была запущена по полигону Чижа.

Отмечается, что расстояние от рубежа пуска до позиции мишени было около 600 километров. Стрельбы была выполнена со всеми точностями и согласно всем техническим и полетным требованиям. В процессе военного действия экипаж проявил профессионализм и показал военно-морскую выучку.