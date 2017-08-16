Следком проводит проверку по факту взрыва гранаты в руках подростка

18 Августа 2017 года, 11:46

МУРМАНСК/ 18 августа/ БИ-ПОРТ – Следственным отделом по Мурманску следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту взрыва запала гранаты в руках подростка.

«По предварительной информации следствия, 18 августа ночью у подростка, находившегося в подъезде дома на Хлобыстова, в руках взорвался унифицированный запал ручной гранаты, которую он нашел накануне в одном из заброшенных зданий города. Потерпевший получил травму руки и был госпитализирован», – сообщили «Би-порту» в СКР.

Следствие проводит комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин. По результатам проверки в пределах установленного законом процессуального срока будет принято соответствующее решение.