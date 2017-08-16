Корабли и суда Северного флота прибыли в порт Дудинку

18 Августа 2017 года, 12:03

ДУДИНКА/ 18 августа/ БИ-ПОРТ – Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблём «Североморск» прибыл в порт Дудинку на реке Енисей.

«Четыре боевых корабля и килекторное судно в течение 38 часов прошли от выхода в Карское море вверх по течению Енисея. Впервые в истории СФ в плавании по Енисею принимал участие большой противолодочный корабль проекта 1155, имеющий глубокую осадку», – рассказали «Би-порту» в пресс-службе Северного флота.

Проход по речному фарватеру североморцы осуществили, разделившись на два отряда. Первым к причалу Дудинки прибыли БПК «Североморск», большие десантные корабли «Георгий Победоносец» и «Александр Отраковский». На берегу военных моряков торжественно встретили представители районной и городской администрации и жители Дудинки.

Североморцев приветствовал председатель Таймырского Долгано-Ненецкого районного совета депутатов Владимир Шишов, который поздравил их с прибытием и пожелал успехов в предстоящих мероприятиях боевой подготовки. В ответном слове старший на арктическом походе – командующий Кольской флотилией разнородных сил СФ вице-адмирал Олег Голубев поблагодарил за приём и отметил, что североморцы уже второй раз выполняют поставленные задачи на Таймыре. Первый подобный поход состоялся в 2015 году.

В ближайшее время военные моряки и военнослужащие арктической бригады приступят к тренировкам по высадке сил десанта на необорудованное побережье Енисея.