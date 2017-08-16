ВЦИОМ: лето и осень – лучшее время для свадеб

18 Августа 2017 года, 12:40

РОССИЯ/ 18 август/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного теме свадеб.

Свадебное торжество в нашей стране считается неотъемлемой частью свадьбы, однако устроить дорогой роскошный праздник считают нужным только 9% граждан (среди оценивающих свое материальное положение как хорошее/очень хорошее – 19%), тогда как 77% предлагают подходить к свадебным тратам разумно.

ТОП-3 народного рейтинга обязательных элементов свадебного обряда – регистрация в ЗАГСе (75%), родные и друзья (61%) и праздничные наряды жениха и невесты (59%).

Широко известных традиций, связанных со свадьбой, нет: самым популярным свадебным обычаем, как показал опрос, является выкуп невесты – о нем вспомнили 11% респондентов, около половины (46%) не смогли назвать ни один.

Лето и осень – лучшее время для свадьбы, об этом говорят 51% и 45% респондентов. Весенние и зимние месяцы пользуются куда меньшей популярностью (13% и 5% соответственно).

Результаты предыдущих опросов показали, что россияне стали чаще вступать в брак, а основная причина свадьбы – любовь.