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Главная » НОВОСТИ » КГМК повысила степень утилизации сернистых газов в плавильном цехе
 
 
 
 
18 Августа 2017 года, 20:07

КГМК повысила степень утилизации сернистых газов в плавильном цехе


НИКЕЛЬ/ 18 августа/ БИ-ПОРТВ плавильном цехе Кольской ГМК (входит в группу компаний «Норникель») завершается плановый ремонт участка производства серной кислоты (УПСК). Он призван обеспечить максимальную производительность оборудования для утилизации отходящих газов конвертерного отделения плавцеха.

Выпуск серной кислоты для металлургов, по сути, побочный процесс. Улавливая сернистые газы, отходящие от плавильного производства, и перерабатывая их в кислоту, компания сокращает воздействие на окружающую среду. Ежегодно на УПСК в течение 30 дней выполняется необходимый объем работ по ремонту химзащитной футеровки, основного и вспомогательного оборудования, в том числе замена газоходов и кислотопроводов. В нынешнем году, кроме того, реконструирована линия охлаждения кислоты, что повысит эффективность работы сушильно-абсорбционного отделения. В технологии производства серной кислоты используются наиболее современные расходные материалы, в частности, катализаторы. Общая стоимость планового ремонта УПСК составила около 25 млн руб. 

«Усилия компании по повышению степени утилизации диоксида серы в плавцехе не ограничиваются только лишь участком производства серной кислоты. Одновременно выполняются мероприятия по ремонту оборудования конвертерного отделения. К настоящему времени произведены замена напыльников конвертеров и герметизация пылевых камер, выполнены работы по ремонту газоходного тракта и дымососного хозяйства», – сообщили «Би-порту» в КГМК.

Однако решающую роль в сокращении воздействия на окружающую среду сыграл принципиальный отказ «Норникеля» от устаревшей и неэкологичной технологии обжига медно-никелевого концентрата. Раньше окатыши (сырье для плавильного передела) предварительно подвергали высокотемпературному упрочняющему обжигу. В этом процессе из концентрата выжигали значительную часть серы, и, как следствие, участок обжига и окомкования в Заполярном ежегодно выбрасывал в атмосферу от 35 до 40 тысяч тонн диоксида серы. Сейчас КГМК перешла на технологию брикетирования концентрата, которое представляет собой механическое прессование сырья со связующим веществом. И, поскольку содержание серы в брикетах выше, чем в окатышах, на конвертерном переделе плавцеха получается более насыщенный сернистый газ, который значительно легче улавливать и утилизировать.

Реализация этих мероприятий позволила значительно повысить степень утилизации отходящих газов на плавильном производстве КГМК. По итогам семи месяцев 2017 года выпущено на 9,3 тысяч тонн серной кислоты больше, чем было предусмотрено планом. И если ранее на одну тонну выпущенного цехом файнштейна приходилось около 600 кг кислоты, то сейчас этот показатель возрос до 800 кг. Для металлургов производство серной кислоты убыточно, но компания идет на это, придерживаясь приоритета экологии.  

 

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