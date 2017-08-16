Поэтесса из Мурманска стала финалисткой поэтического конкурса «Табуретка»

18 Августа 2017 года, 13:22

МОНЧЕГОРСК/ 18 августа/ БИ-ПОРТ – На Всероссийский поэтический конкурс «Табуретка» поступило более 400 заявок, большинство – из Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманской области. Всего в нем приняли участие поэты более чем из 100 городов России. Поступали также заявки от русскоязычных авторов из других стран.

Было решено, что финалистов будет не трое, а пятеро. В итоге дипломы, памятные подарки и приглашение выступить на фестивале 26 августа получат Юрий Татаренко (Новосибирск), Никита Аграновский (Санкт-Петербург), Дарья Высоцкая (Мурманск), Михаил Моисеев (Новосибирск) и Валерия Быкова (Ростов-на-Дону).

Фестиваль пройдет уже во второй раз. Со стихами в парке имени Сергея Бровцева выступят авторы из разных городов, лауреаты всероссийского поэтического конкурса-фестиваля и почетные гости. Вилле Хютёнен – поэт, издатель из Финляндии, удостоенный многих престижных наград, приедет в Мончегорск с поэтической программой, посвященной этнофутуризму и финско-карельской истории. Приятным подарком для гостей праздника станет выступление актера театра и кино Андрея Носкова.