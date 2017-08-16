«Колэнерго» и «Апатит» объединят усилия для повышения надежности электроснабжения производственных объектов

18 Августа 2017 года, 14:26

АПАТИТЫ/ 18 августа/ БИ-ПОРТ – В АО «Апатит» совместно с представителями ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») и филиала «Колэнерго» прошло совещание по синхронизации планов повышения надежности электроснабжения производственных площадок одного из крупнейших градообразующих предприятий Мурманской области.

Стороны обсудили технические аспекты функционирования промышленных объектов и электросетевого хозяйства области, наметили краткосрочные и долгосрочные программы совместных действий по устойчивости систем внутреннего и внешнего электроснабжения промышленного предприятия.

С целью модернизации собственного электрохозяйства и выработки оптимальных технических решений «Апатит» проведет энергоаудит с привлечением специализированной организации, проработает вопросы резервной схемы энергоснабжения и технологической схемы управления своих объектов.

В свою очередь, представители основной электросетевой организации региона проинформировали о дополнительном внеочередном обследовании ЛЭП 35-150 кВ, питающих подстанции промышленного гиганта, об актуализации ремонтной и инвестиционной программ с включением в них первоочередных мер направленных на поддержание устойчивости сети.

В среднесрочной перспективе совместной работы – планируемое техприсоединение производственных площадок «Апатита» к электрическим сетям «Колэнерго» на 30 МВт.

«Еще один серьезный вопрос, который нам предстоит совместно проработать – это консолидация сетей, - отметил директор филиала МРСК Северо-Запада «Колэнерго» Сергей Викулин. - Это огромный фронт работ. Мы к этому готовы. Мы стремимся к максимальной прозрачности нашей работы, готовы оказать любую профессиональную и консультационную помощь и в рабочем порядке обсуждать все возникающие вопросы».

«Мы вышли на новый уровень взаимодействия с АО «Апатит». Мы прекрасно осознаем, какие задачи в части энергообеспечения стоят перед нами. Наши намерения - находить взаимоприемлемые решения при тесном взаимодействии и конструктивном диалоге», - резюмировал Сергей Викулин.