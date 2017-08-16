WWF делает очередной шаг на пути к созданию национального парка «Хибины»

18 Августа 2017 года, 19:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 августа/ БИ-ПОРТ – Комплексное обоснование национального парка «Хибины», над созданием которого WWF России работает уже несколько лет, получило положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Приказ об утверждении этого решения подписан руководителем Росприроднадзора. Таким образом, пройден еще один этап на пути к созданию особо-охраняемой природной территории федерального значения.

Работу по созданию национального парка Всемирный фонд дикой природы ведет уже более 10 лет. В процессе активно участвует Кольский центр охраны дикой природы и другие научные и общественные организации, а также независимые эксперты.

Работа была бы практически невозможна без значительной помощи сторонников WWF России и «хранителей Земли». В рамках специальной кампании по поддержке создания Хибин удалось собрать более миллиона рублей.

«Мы очень рады, что постепенно приближаемся к цели – сохранению уникального уголка северной природы, – говорит директор Баренц-отделения WWF России Олег Суткайтис. – Праздновать победу пока рано, впереди еще много работы, но очередной рубеж преодолен. На уровне региона мы сделали все от нас зависящее, теперь судьба национального парка в руках Министерства природных ресурсов и экологии».

Дальнейшая работа перешла на федеральный уровень. Все необходимые материалы переданы в Минприроды России для проведения необходимых согласований и подготовки распоряжения правительства России о создании национального парка «Хибины».

Создание национального парка в Хибинах впервые было предложено еще столетие назад, в октябре 1917 года, известным учёным Вениамином Семеновым-Тян-Шанским. Таким образом, Хибины должны были стать самым первым национальным парком России.

В декабре 2011 года национальный парк «Хибины» был включен в Концепцию развития системы особо охраняемых природных территорий России до 2020 года. В соответствии с этой концепцией, утвержденной распоряжением правительства, парк должен был быть создан в 2015 году.