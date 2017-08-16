Рабочие уничтожили арт-объекты на улице Книповича

18 Августа 2017 года, 14:44

МУРМАНСК/ 18 августа/ БИ-ПОРТ – Мурманчанин Валентин Петров, активный участник проектов по защите окружающей среды и программ по благоустройству города, превращает в радующие глаз арт-объекты скучные серые куски городских джунглей.

В свое время Петров привратил в красивый указатель улиц старый бесхозный металлический столб. Двери коммутатора «Ростелекома» он раскрасил одну в виде английской телефонной будки, вторую в античном стиле. А еще в разных уголках города энтузиаст находит стволы мертвых сухих деревьев, красит их и украшает шляпками грибов.

Пару недель назад очередной такой гриб появился на улице Книповича недалеко от отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори». Многие гости города, проживающие в отеле, специально подходили и фотографировались с этим ярким арт-объектом. Но вчера бригада рабочих, которые стригли газон вдоль улицы Книповича, срезали арт-объект. Теперь на его месте торчит пенек, и земля усыпана опилками. На вопрос работников отеля, зачем они это делают, никто внятно не смог ничего ответить.

«Можно, конечно, по-разному относиться к тому, что хоть немножко выходит за рамки бюрократических инструкций, за рамки строгих квадратов из асфальта и серых бетонных домов. Можно даже критически относиться к таким арт-объектам, вкусы у всех разные. Но большенство мурманчан и гостей города с удовольствием поглядывали на это произведение. И как минимум, оно никому не мешало», – сказали «Би-порту» в пресс-службе Park Inn.

Сотрудники отеля подобрали отпиленную верхушку гриба и планируют установить ее на своей территории, что бы он по-прежнему вызывал позитивные эмоции у людей.