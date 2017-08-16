Александру Масько продлили полномочия генерального директора

18 Августа 2017 года, 15:10

МУРМАНСК/ 18 августа – На состоявшемся заседании Совета директоров ПАО «Мурманский морской торговый порт» принято решение о назначении Александра Масько генеральным директором ПАО «ММТП» на следующие три года, начиная с 29 августа 2017 года.

Согласно Уставу ПАО «ММТП» генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества сроком на три года и может переизбираться неограниченное число раз.

Александр Масько возглавляет одну из крупнейших стивидорных компаний Северо-Запада России и крупнейшую стивидорную компанию Арктического бассейна с августа 2012 года.