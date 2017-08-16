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Сари
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Главная » НОВОСТИ » ФГУП «Атомфлот» награжден почетным дипломом Министерства транспорта РФ
 
 
 
 
18 Августа 2017 года, 15:25

ФГУП «Атомфлот» награжден почетным дипломом Министерства транспорта РФ


МУРМАНСК/ 18 августа – Вчера в Мурманске на торжественном собрании коллективу ФГУП «Атомфлот» вручен Почетный диплом Министерства транспорта РФ. Награду передал заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий.

«Вклад экипажа легендарного атомного ледокола «Арктика» и всех участников исторической экспедиции в освоении арктических территорий очень важен для нашей страны, - отметил Григорий Стратий. - Многолетний опыт работы коллектива Росатомфлота по обеспечению грузоперевозок по Северному морскому пути позволяет России решать целый ряд глобальных задач и оставаться лидером в Арктике».

Григорий Стратий также вручил коллективу Росатомфлота в лице первого заместителя генерального директора – главного инженера ФГУП «Атомфлот» Мустафы Кашки почетную грамоту от губернатора Мурманской области.

В день 40-летия легендарного похода атомохода «Арктика» на Северный полюс Росатомфлотом направлены поздравительные телеграммы со словами благодарности и признательности участникам похода 1977 года. Ветераны предприятия, принявшие участие в торжественном собрании награждены Благодарственными письмами генерального директора ФГУП «Атомфлот».

«Наши ледоколы не раз достигали географической точки Северного полюса. Росатомфлот приступил к работе в крупнейших проектах, которые осуществляются в Арктике. Всеми этими достижениями мы обязаны нашим ветеранам, поскольку идем вслед за теми людьми, которые делали это в первый раз», - отметил Мустафа Кашка.

Капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов и генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша вышли на связь с Мурманском и с борта ледокола поздравили ветеранов и коллег с праздником.

Напомним, 13 августа атомный ледокол «50 лет Победы» вышел из Мурманска, чтобы 17 августа доставить на макушку планеты участников конференции, посвященной 40-летию легендарного похода «Арктики». Атомоход достиг географической точки Северного полюса в кратчайшие сроки – путь от порта приписки до 90 градуса северной широты составил 79 часов.

Для сотрудников и гостей предприятия состоялся премьерный показ документального фильма «Полюс. Арктика. Ледокол» о деятельности атомного ледокольного флота.

 

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