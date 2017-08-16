Краеведческий музей представит выставку «Притяжение севера»

18 Августа 2017 года, 16:11

МУРМАНСК/ 18 августа/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной краеведческий музей в рамках Всероссийской акции «Ночь кино» представит выставку «Притяжение севера».

На 12 планшетах будет представлена информация о регионе, его достопримечательностях, о наиболее значимых исторических памятниках, об особенностях северной природы, о перспективах развитиях области в рамках Арктического региона.

Посетители выставки смогут полюбоваться фотографиями празднования столетия Мурманска, археологических памятников и памятников архитектурного зодчества XVII–XVIII веков, а также красотами северной природы. Отдельное внимание уделено саамам и поморам. Гости мероприятия поближе познакомятся с бытом и культурой данных этносов.

Выставка откроется 27 августа в 17:30.