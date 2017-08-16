Полиция Оленегорска разыскивает без вести пропавшего мужчину

18 Августа 2017 года, 16:20

ОЛЕНЕГОРСК/ 18 августа/ БИ-ПОРТ – ОУР МО МВД России «Оленегорский» разыскивает без вести пропавшего оленегорца.

Пропавший – Михаил Разумов, 1960 года рождения, уроженец города Малая-Вишера Новгородской области, зарегистрированный и проживавший в Оленегорске. В МО МВД России «Оленегорский» обратилась соседка мужчины, сообщив, что не видела его две недели.

Приметы: на вид 60 лет, рост 172 см, худощавого телосложения, плечи опущенные; лицо овальное, европейское; лоб средний, вертикальный; брови дугообразные, средние; глаза карие, нос прямой средний; рот средний, губы средней толщины; подбородок вертикальный; уши средние овальные; волосы седые, средней длины.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Разумова, просьба сообщить в полицию Оленегорска по телефонам 8 (815-52) 58-536, 58-620 или 02.