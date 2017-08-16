В краеведческом музее покажут фильмы про Мурманск

18 Августа 2017 года, 16:45

МУРМАНСК/ 18 августа/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 26 августа в 14:00 покажут учебные программы.

Фильм «Природа Мурманской области» знакомит посетителей с краткой характеристикой географического положения, климата, растительного и животного мира Кольского полуострова, а также с природоохраняемыми территориями региона.

Фильм «История Мурманска» познакомит с главными этапами развития города с момента его основания до настоящего времени: предпосылки основания города, Первая Мировая война, основание Романова-на-Мурмане, интервенция, Гражданская война, развитие Мурманска в довоенный период, Великая Отечественная война, послевоенное восстановление города, 1950–1980-е, кризис 1990-х, 2000-е годы.

После просмотра фильмов гости музея смогут проверить свои знания в специальном интерактивном приложении для планшета, которое будет интересно как посетителям любого возраста.