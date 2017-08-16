В Заполярье ожидается до +20°

МУРМАНСК/19 августа/БИ-ПОРТ – В Заполярье ожидается переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +15+20°.
Как сообщают синоптики, на востоке Ловозерского района Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности. Кольский полуостров будет находиться под влиянием обширной циклонической депрессии, смещающейся с Норвежского моря в северо-восточном направлении. В этот период в регионе ожидается преимущественно дождливая погода, температура воздуха в пределах климатических норм.
В Мурманске +12; Ветер: юз 1-2 м/с; Давление: 754 мм.рт.ст.; Уровень радиации: 11 мкр/ч.