СМИ: Владимиру Путину предложили перенести столицу России за Урал

19 Августа 2017 года, 13:30

РОССИЯ/19 августа - Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил перенести столицу России за Урал. Такая инициатива содержится в проекте «Доктрины размосквичивания», которую он направил президенту России Владимиру Путину, сообщает RT.

Крупнов указывает, что Россия «гиперцентрализирована», отметив, что Московский регион «вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения». Национальное развитие, подчеркивает он, акцентировано на 15–25 мегаполисах, в которых проживает «уже более половины» всех граждан.

Из-за внутренней миграции Россия может потерять свои «геополитические преимущества» и утратить суверенитет над удаленными от больших городов территориями, уверен Крупнов.

«Вынужденно скапливаясь в узких ограниченных точечных зонах, русские люди будут продолжать терять импульс жизненного творчества. Они не захотят увеличивать численность своих семей, уходить от глобальной чумы малодетности и вымирания... Мы сегодня на 1/7 части мировой суши живем в 7–10 раз скученнее, теснее и этажнее, чем те же англичане и немцы», — говорится в проекте.

В качестве решения Крупнов предлагает перенести столицу России за Урал. Также он считает, что сплошная авиатизация и полное восстановление судоходности рек помогут связать маленькие города внутри страны.

По мнению демографа, Россия должна отдать