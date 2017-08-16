Цукерберг собрался в декрет

19 Августа 2017 года, 15:30

МИР/19 августа - Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что уйдет в декретный отпуск в связи с рождением второй дочери. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Наша вторая дочь скоро родится, и я планирую взять два месяца отпуска по уходу за ребенком. На этот раз я собираюсь воспользоваться возможностью взять его частями. Я возьму месяц, чтобы быть с Присциллой и девочками вначале, а потом мы проведем весь декабрь вместе», — написал он.

Цукерберг выразил надежду, что, когда он вернется, его офис будет «стоять на месте».