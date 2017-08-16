Соцсети: Недалеко от Зеленоборского водитель уснул за рулем

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН /19 августа/БИ-ПОРТ – В ДТП на 1102 км погиб пассажир, водитель госпитализирован.
Форд фокус съехал в кювет, с последующим опрокидыванием. Как пишут пользователи соцсетей, водитель уснул за рулём.
В полиции «Би-порту» подтвердили информацию о ДТП.
«По неустановленной причине автомобиль съехал в кювет и врезался в скалу. В нем находился водители и один пассажир, который скончался до приезда бригады скорой помощи», - рассказала «Би-порту» начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Марина Шихова.
Причину ДТП установит проверка.