Аэропорт Мурманск показал журналистам работу воздушной гавани изнутри

20 Августа 2017 года, 10:00

МУРМАНСК/ 20 августа/ БИ-ПОРТ – Сегодня отмечается День Воздушного Флота России. Это праздник не только пилотов, бортпроводников и штурманов, но и всех работников авиационной индустрии. В России этот профессиональный праздник отмечают ежегодно в третье воскресенье августа.

Накануне Мурманский аэропорт пригласил представителей СМИ и блоггеров на экскурсию по главной воздушной гавани региона. Все мы привыкли видеть аэропорт глазами пассажиров, однако есть и другая сторона, которая зачастую вниманием обделяется. Например, в течении одного часа агенты по регистрации обслуживают около сотни пассажиров, при том на каждого из них тратится не более двух минут. Абсолютно к каждому пассажиру у агента должен быть позитивный подход, ведь именно с регистрации начинается долгое воздушное путешествие.

Как известно, небо начинается на земле, и главная задача любого аэропорта мира – это обеспечить комфорт и безопасность пассажиров.

День Воздушного Флота в России начали праздновать ежегодно в третье воскресенье августа начиная с 1992 года. Тогда Президиум Верховного Совета Российской Федерации издал постановление «Об установлении праздника День Воздушного флота России», в котором закрепил празднование этого дня в привязке к существующей ныне дате.