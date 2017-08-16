День воздушного флота: медработники мурманского аэропорта на страже здоровья северян

20 Августа 2017 года, 11:00

МУРМАНСК/ 20 августа/ БИ-ПОРТ – Во время экскурсии в Мурманском аэропорту представителям средств массовой информации рассказали и показали как работает медпункт в воздушной гавани.

Помимо оказания помощи пассажирам, в медицинском пункте проводится предполетный осмотр пилотов и бортпроводников воздушного судна. Процедура предполетного осмотра – это одно из самых важных составляющих безопасного воздушного путешествия. Первым делом пилоту воздушного судна измерят пульс и спросят об общем состоянии его самочувствия. Затем, если состояние здоровья не вызовет никаких нареканий у медиков, летчик направится к своему самолету, чтобы начать подготовку к приему пассажиров, а затем и к длительному полету.

Но не стоит забывать об основной функции медпункта – оказание помощи пассажирам аэропорта. Как отмечают медики, в основном пассажиры обращаются к ним с хроническими заболеваниями, которые обострились в самый неподходящий момент – перед полетом. Так же в медпункте пассажиру, который боится летать могут дать успокоительное и средство против укачивания. Особое внимание уделяется и маленьким пассажирам - для того, чтобы попасть в комнату матери и ребенка, для начала также необходимо побывать в медпункте, где ребенку проведут внешний осмотр и измерят температуру.

«Наша главная задача – здоровье пассажиров. Мы готовы помочь каждому», – рассказал фельдшер медпункта Ольга Черенкова.

Для маломобильных пассажиров, путешествующих через аэропорт Мурманск, существует специальная комната, в которой они смогут получить необходимую им помощь. Также таких пассажиров встречают по приезду в аэропорт и сопровождает непосредственно до самолета.

Следят фельдшеры и за прибывающими пассажирами. Так, прилетевшим из Турции туристам измеряют температуру с помощью тепловизоров прямо в аэропорту. Эта мера позволяет не допустить распространение вируса Коксаки. По счастью, ещё ни один пассажир, прилетевший из Турции в Мурманск, не жаловался на свое самочувствие.