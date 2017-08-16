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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » День воздушного флота: аэропорт Мурманска готов к снежной зиме
 
 
 
 
20 Августа 2017 года, 12:00

День воздушного флота: аэропорт Мурманска готов к снежной зиме


МУРМАНСК/ 20 августа/ БИ-ПОРТ – Во время экскурсии по Мурманскому аэропорту представителям журналистам и блогерам рассказали о готовности воздушной гавани к зиме.

«Основная задача службы аэродромного обеспечения полета - оперативная подготовка летного поля с соблюдением всех норм безопасности, выгрузка и загрузка пассажиров и багажа. Так же немаловажная часть – подготовить полосу к прилету самолета, обслужить его на земле и отправить обратно по расписанию», – рассказал об особенностях своей работы начальник службы аэродромного обеспечения полетов Николай Холодов.

Руководитель службы также отметил, что аэродром полностью готов принять на себя удар снежной стихии. Аэропорт закупил специальные снегоуборочные машины, которые смогут в кротчайшие сроки отчистить полосу от снежного покрова и тем самым обеспечить самолету безопасную посадку. В летний период эти машины будут использоваться как уборочная техника взлетно-посадочной полосы. С помощью мощного воздушного потока авто будет «выдувать» мелкие камни и посторонние предметы с ВПП. Для правильной эксплуатации этих машин, в Мурманск приезжали специалисты и обучали наших водителей работе на новом виде технике.

Ко всему прочему, в планах у аэропорта стоит к концу этого года покупка нового перронного автобуса и «амбулита» (машины, которая доставляет на борт маломобильных пассажиров).

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