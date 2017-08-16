День воздушного флота: сколько специалистов необходимо для обслуживания одного рейса?

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Ледовый дворец спорта приглашает на ярмарку «Здравствуй, школа!» Ледовый дворец спорта приглашает на ярмарку «Здравствуй, школа!»
Парад необычных ливрей в Пулково Парад необычных ливрей в Пулково
Начинающим предпринимателям выделят гранты Начинающим предпринимателям выделят гранты
День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом
«МАКС-2017»: в небе лайнеры «МАКС-2017»: в небе лайнеры
 
 

Видеоновости16+

Кольская АЭС наградила журналистов из Мурманской области
 
 
 
 

Курсы валют 19.08.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
76,4988
0,1446
1 USD
Доллар США
59,3612
0,1122
1 EUR
Евро
69,7197
0,0666
10 NOK
Норвежских крон
74,7246
-0,1443
10 SEK
Шведских крон
72,9683
-0,3315
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

15°
4.5 м/с
давление 749.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

 
 
 
 

Выбор редакции

Минтранс вводит новые правила для междугородних автобусных перевозок
16 Августа 2017, 10:27
Минтранс вводит новые правила для междугородних автобусных перевозок
В Печенге обесточены администрация, амбулатория и почта
16 Августа 2017, 09:48
В Печенге обесточены администрация, амбулатория и почта
В Заозёрске введён режим «Повышенная готовность»
16 Августа 2017, 09:17
В Заозёрске введён режим «Повышенная готовность»
Рейс Red Wings из Москвы опоздает минимум на четыре часа
16 Августа 2017, 08:48
Рейс Red Wings из Москвы опоздает минимум на четыре часа
 
 
 
 

Самое читаемое

Цукерберг собрался в декрет
19 Августа 2017, 15:30
В Апатитах горел автомобиль
19 Августа 2017, 14:30
Аэропорт Мурманск показал журналистам работу воздушной гавани изнутри
20 Августа 2017, 10:00
День воздушного флота: медработники мурманского аэропорта на страже здоровья северян
20 Августа 2017, 11:00
В районе Кильдина спасли рыбаков
20 Августа 2017, 12:06
День воздушного флота: аэропорт Мурманска готов к снежной зиме
20 Августа 2017, 12:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » День воздушного флота: сколько специалистов необходимо для обслуживания одного рейса?
 
 
 
 
20 Августа 2017 года, 12:59

День воздушного флота: сколько специалистов необходимо для обслуживания одного рейса?


МУРМАНСК/ 20 августа/ БИ-ПОРТНакануне Дня воздушного флота воздушная гавань Заполярной столицы отрыла служебные двери для журналистов и блогеров. Одним из главных подразделений в работе аэропорта является координационно-диспетчерская служба (КДС), которая занимается вопросами координации и оперативным управлением всеми службами аэропорта.

«Бывает, экипаж докладывает о аварийной посадке. В этом случае в аэропорту объявлется тревога, мы организовываем действия аварийно-спасательной команды», – рассказал сменный начальник Координационно-диспетчерская службы Владимир Машкоркин.

Для того, чтобы состоялся один полет, в аэропорту Мурманск работают сотни специалистов. Одни готовят взлетную полосу, осматривают перрон и рулежные дорожки. В это же время техники готовят к вылету самолет, а другие сотрудники готовят борт внутри: загружают питание и приводят салон в чистый вид.

Так же, для безопасного взлета и посадки аэропорт Мурманск по всему периметру имеет ограждение, которое не допускает проникновения диких животных на территорию воздушной гавани. В аэропорту работает орнитологическое подразделение, которое занимается отпугиванием птиц от аэродрома с применением специальных акустических установок, пропановых пушек и пиротехнических средств.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта