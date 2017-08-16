День воздушного флота: сколько специалистов необходимо для обслуживания одного рейса?

20 Августа 2017 года, 12:59

МУРМАНСК/ 20 августа/ БИ-ПОРТ – Накануне Дня воздушного флота воздушная гавань Заполярной столицы отрыла служебные двери для журналистов и блогеров. Одним из главных подразделений в работе аэропорта является координационно-диспетчерская служба (КДС), которая занимается вопросами координации и оперативным управлением всеми службами аэропорта.

«Бывает, экипаж докладывает о аварийной посадке. В этом случае в аэропорту объявлется тревога, мы организовываем действия аварийно-спасательной команды», – рассказал сменный начальник Координационно-диспетчерская службы Владимир Машкоркин.

Для того, чтобы состоялся один полет, в аэропорту Мурманск работают сотни специалистов. Одни готовят взлетную полосу, осматривают перрон и рулежные дорожки. В это же время техники готовят к вылету самолет, а другие сотрудники готовят борт внутри: загружают питание и приводят салон в чистый вид.

Так же, для безопасного взлета и посадки аэропорт Мурманск по всему периметру имеет ограждение, которое не допускает проникновения диких животных на территорию воздушной гавани. В аэропорту работает орнитологическое подразделение, которое занимается отпугиванием птиц от аэродрома с применением специальных акустических установок, пропановых пушек и пиротехнических средств.