День воздушного флота: Аэрофлот рассказал, как с комфортом ожидать рейс

20 Августа 2017 года, 14:01

МУРМАНСК/ 20 августа/ БИ-ПОРТ – Накануне профессионального праздника авиаторов в Мурманском аэропорту состоялась экскурсия для журналистов и блогеров. Помимо служб и подразделений непосредственно аэропорта, в воздушной гавани работают представительства авиакомпаний, в том числе – и национального перевозчика «Аэрофлот», который является ключевым для мурманского направления.

В представительстве Аэрофлота рассказали, как комфортно пройти регистрацию на рейс. «Чтобы без осложнений пройти регистрацию на рейс, нужно стараться приехать в аэропорт заранее. Стоит внимательно изучить правила, обязательно иметь с собой все необходимые документы, а не только паспорт. Правила предназначены не для того, чтобы ущемить права пассажира, а наоборот – помочь ему безопасно совершить полет. Отступление от правил почти всегда ведет к задержке и волнениям, которых можно избежать», – рассказал представитель Аэрофлота в Мурманске Сергей Кирилов. Он также напомнил, что в Мурманске доступна онлайн-регистрация на рейсы группы авиакомпания «Аэрофлот» и «Россия», которая позволяет зарегистрировать и пассажиров, и багаж до конечного пункта, вне зависимости от того, российский это рейс или международный.

От имени авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Кириллов поздравил всех с профессиональным праздником и пожелал чистого неба, комфортного полёта и мягкой посадки всем тем, кто сейчас в пути.