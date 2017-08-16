День воздушного флота: к 2019 году аэропорт Мурманск может получить новый терминал

20 Августа 2017 года, 15:00

МУРМАНСК/ 20 августа/ БИ-ПОРТ – Кульминацией экскурсии, посвящённой дню воздушного флота России, стала встреча представителей средств массовой информации с генеральным директором аэропорта Мурманск Андреем Осиповым.

Как отметил гендиректор, сейчас ведутся предварительные работы, необходимые для начала проектирования нового терминала аэровокзала. В этом году планируется провести конкурс и выбрать проектировщика. «По самым смелым расчётам новый терминал в Мурманске может появиться уже в 2019 году», – заявил Осипов.

Так же ведутся работы по автоматизации парковочной системы на территории аэропорта. В следующем году привокзальную площадь ждет полная модернизация. После реконструкции парковка будет отвечать всем современным требованиям: она будет полностью освещена, появятся удобные тротуаре, а также часть парковки будет крытой.

«Желаю всем тем, кто связан с авиацией – мирного неба и что бы бури и штормы обходили стороной, а пассажирам – что бы все полеты были безопасны», – обратился ко всем причастным к празднику Андрей Осипов.