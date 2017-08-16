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Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

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Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

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Главная » НОВОСТИ » Андрей Кончаловский отмечает юбилей
 
 
 
 
20 Августа 2017 года, 16:10

Андрей Кончаловский отмечает юбилей


РОССИЯ/20 августа/БИ-ПОРТ - Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 80-летием российского режиссера Андрея Кончаловского, сообщается на сайте правительства.

В поздравительной телеграмме Медведев отметил, что Кончаловский — «человек большой творческой энергии и истинной интеллигентности, органичный в самых разных своих проявлениях».

«Способность экспериментировать и при этом сохранять свой уникальный авторский почерк помогают вам более полувека с успехом работать в самых разных жанрах и формах», — подчеркнул премьер.

Он отметил, что работы режиссера разные, «как сама жизнь» и «всегда становятся заметным событием в культуре», заставляя не только переживать, но и размышлять.

 

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