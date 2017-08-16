Андрей Кончаловский отмечает юбилей

20 Августа 2017 года, 16:10

РОССИЯ/20 августа/БИ-ПОРТ - Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 80-летием российского режиссера Андрея Кончаловского, сообщается на сайте правительства.

В поздравительной телеграмме Медведев отметил, что Кончаловский — «человек большой творческой энергии и истинной интеллигентности, органичный в самых разных своих проявлениях».

«Способность экспериментировать и при этом сохранять свой уникальный авторский почерк помогают вам более полувека с успехом работать в самых разных жанрах и формах», — подчеркнул премьер.

Он отметил, что работы режиссера разные, «как сама жизнь» и «всегда становятся заметным событием в культуре», заставляя не только переживать, но и размышлять.