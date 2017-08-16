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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Житель Апатитов вновь катался в пьяном виде
 
 
 
 
20 Августа 2017 года, 19:30

Житель Апатитов вновь катался в пьяном виде


АПАТИТЫ/20 августа/БИ-ПОРТ - Ночью возле дома по ул.Фестивальная сотрудниками дорожно-патрульной службы за нарушение Правил дорожного движения был остановлен автомобиль «ВАЗ» под управлением 30-летнего жителя поселка  Коашва. Полицейскими у гражданина были выявлены внешние признаки алкогольного опьянения, которое подтвердила проведенная на специальном приборе процедура освидетельствования. Содержание алкоголя в крови мужчины составило 0,80 мг/л.

Мужчина в 2015 году  уже был лишен права вождения автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция  статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ключи и документы на транспортное средство изъяты, автомобиль эвакуирован на штрафную стоянку.

 

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