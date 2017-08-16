Погода в руках депрессии, но в пределах климатической нормы

21 Августа 2017 года, 08:38

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 августа/ БИ-ПОРТ – Сегодня погоду в регионе будет определять обширная циклоническая депрессия, которая сместилась с Норвежского моря. По области ожидается дождливая погода, ветер северный умеренный. Температура воздуха +12…+17°, что в пределах климатических норм.

Сегодня в Мурманске ожидается облачная с прояснениями погода, в первой половине дня возможен дождь. Ветер северный – северо-восточный 2-4, в порывах до 10 м/с. Воздух прогреется до +14°.

Пользователи соцсетей сообщают, что в ночные часы при прояснении уже можно наблюдать северное сияние.





Фото: Борис Вахмистров // Погода в Мурманске