Почему не стоит откладывать жизнь на потом

21 Августа 2017 года, 09:52

Реальные истории и советы людей, которые не побоялись перемен и решили начать жизнь с чистого листа

Сергей, 45 лет: «Мечты должны стать планами»

Стоит сделать первый шаг, пусть маленький, – и мечта уже станет планом. В моем случае это был визит в офис Группы «Эталон» насчет возможности покупки квартиры. Потом поездка на экскурсию по объектам компании в Петербурге, и вот мы с женой уже продаем свою квартиру. С возрастом больше всего начинаешь ценить надежность и уверенность, поэтому мы и обратились в Группу «Эталон». Компания имеет 30-летний опыт работы, 15 представительств в регионах, одно из которых находится в Мурманске по адресу: Конгресс-Отель «Меридиан», ул. Воровского, д. 5/23, оф. 545, строит качественные дома и сдает их без задержек, предлагает большой выбор квартир в хороших районах Петербурга и Москвы и выгодные условия покупки.

Анна, 28 лет: «Выбирайте то, что нравится, а не на что хватает денег»

Все знают, что квартиры в Петербурге дешевле, чем в Москве. Например, чтобы купить жилье в Северной столице у Группы «Эталон», достаточно 2,4 млн рублей . За 2,9 млн рублей** можно поселиться в центре города на Неве. В Москве стоимость апартаментов у этого застройщика начинается от 3,2 млн рублей***. Но если вы мечтали о жизни именно в столице, о том, что сделаете там карьеру, ведь возможности для этого есть огромные, если вам нравится ритм мегаполиса, найдите способ исполнить свою мечту! Возьмите длительную рассрочку или ипотеку – у Группы «Эталон» такие предложения есть****.

Ксения, 47 лет: «Уезжайте не откуда-то, а куда-то»

В другой город надо ехать не потому, что у вас все плохо или все надоело. Важно знать ответ на вопрос: «Зачем?». В Петербурге много ведущих вузов и мы с мужем купили там квартиру сыну-студенту. Теперь, приезжая к нему в гости, мы составляем обширную программу. Это могут быть прогулки по городу, музеи, а можно сделать визу и хоть на каждые выходные ездить в Финляндию, до которой от Петербурга всего пару часов. Сыну мы купили готовую квартиру у Группы «Эталон», качество нас устроило, а сейчас подумываем вложиться в строящееся жилье этого же застройщика.

Кирилл, 43 года: «Обходитесь без жертв»

Я чувствую себя в Москве комфортно, мне нравится этот ритм жизни, а жене он не по душе. Кроме того, у нас дети. Не хотелось жертвовать чьим-то комфортом. В итоге сошлись на том, чтобы переехать в подмосковный Красногорск. Там, в ЖК «Изумрудные холмы», цены на квартиры начинаются от 2,1 млн рублей*****. С одной стороны, это размеренный, привычный образ жизни, а с другой – все возможности столицы под рукой.

Предложение распространяется с 01.08.2017 по 31.08.2017:

* На квартиры-студии в ЖК «Ласточкино гнездо»: СПб, ул. Русановская, д. 19, к. 2. Дом сдан.

** На квартиры-студии в квартале «Галактика»: СПб, Малая Митрофаньевская улица, участок 30 (участок ж/д «Варшавский вокзал – Малая Митрофаньевская улица»). Застройщик АО «Эталон ЛенСпецСМУ». Проектная декларация на сайте www.lenspecsmu.ru.

*** На апартаменты в ЖК «Летний сад», к. 2Г: Москва, САО, р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, вл. 107. Застройщик ООО «УК «Дмитровская». Проектная декларация на сайте www.yk-dmitrovskaya.ru.

***** На квартиры-студии в ЖК «Изумрудные холмы», к. 17: МО, Красногорский р-н, вблизи г. Красногорска. Застройщик ЗАО «Затонское». Проектная декларация на сайте www.zatonskoe.ru.

**** Рассрочка предоставляется застройщиком АО «Эталон ЛенСпецСМУ» на квартиры в ЖК «Ласточкино гнездо»: СПб, ул. Русановская, д. 19, к. 5, лит. А. Дом сдан. Первый взнос от 20%, остаток вносится ежемесячно равными платежами до декабря 2025 г. Ипотека предоставляется банком-партнером ПАО «Сбербанк».

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