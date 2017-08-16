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Сари
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Главная » НОВОСТИ » Пожар на мурманском траулере ликвидирован
 
 
 
 
21 Августа 2017 года, 10:15

Пожар на мурманском траулере ликвидирован


АРХАНГЕЛЬСК/ 21 августа/ БИ-ПОРТ – На мурманском траулере «Марта Арендзее», стоящем в доке базы техобслуживания Архангельского тралового флота, вчера произошло возгорание, пишет ИА «Правда Севера».

Горела деревянная будка на промысловой палубе, в которой во время подъема-спуска трала обычно укрывался тралмейстер.

Пожар быстро заметили, экипаж судна и вахтенные дока сразу приступили к тушению. Однако без привлечения береговых пожарных расчетов не обошлось. С их помощью возгорание было локализовано и ликвидировано в течение часа.

 

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