Пожар на мурманском траулере ликвидирован

21 Августа 2017 года, 10:15

АРХАНГЕЛЬСК/ 21 августа/ БИ-ПОРТ – На мурманском траулере «Марта Арендзее», стоящем в доке базы техобслуживания Архангельского тралового флота, вчера произошло возгорание, пишет ИА «Правда Севера».

Горела деревянная будка на промысловой палубе, в которой во время подъема-спуска трала обычно укрывался тралмейстер.

Пожар быстро заметили, экипаж судна и вахтенные дока сразу приступили к тушению. Однако без привлечения береговых пожарных расчетов не обошлось. С их помощью возгорание было локализовано и ликвидировано в течение часа.