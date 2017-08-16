Подросток погиб от удара током на станции Кандалакша

21 Августа 2017 года, 10:25

КАНДАЛАКША/ 21 августа/ БИ-ПОРТ – Мурманский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России проводит проверку по факту смерти подростка на железнодорожной станции Кандалакша.

«По предварительным данным, подросток залез на цистерну вагона грузового поезда, в результате чего получил электротравму. От полученных травм он скончался на месте», – сообщили «Би-порту» в следственном отделе Кандалакши.

После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств, этому трагическому случаю будет дана правовая оценка.