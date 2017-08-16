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Главная » НОВОСТИ » Новейшее поколение российских ЗРС представят на выставке «Армия-2017»
 
 
 
 
21 Августа 2017 года, 10:45

Новейшее поколение российских ЗРС представят на выставке «Армия-2017»


РОССИЯ/ 21 августа/ БИ-ПОРТ – Новейшие зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-500 «Прометей» и «Антей-4000» будут впервые представлены иностранным военным специалистам на выставке-форуме «Армия-2017», которая открывается завтра, пишут «Известия».

С-500 «Прометей» и «Антей-4000» позиционируются как главные элементы создаваемой в России единой национальной системы воздушно-космической обороны. Однако об их реальных возможностях практически нет официальной информации. Известно, что С-500 способен перехватывать широкий спектр воздушно-космических целей, в том числе американские гиперзвуковые летательные аппараты, которые за характерную траекторию полета получили прозвище «бегуны».

Ранее заместитель генерального директора по производственно-технологической политике АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Александр Ведров отметил, что это оружие представляет новое поколение ЗРС, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Их поставки российским военным намечены на 2019 год. Тогда же может быть готов и экспортный паспорт изделий, без которого невозможна их продажа иностранным заказчикам.

«Секретность в отношении С-500 «Прометей» объясняется амбициозностью стоящих перед ним задач, — рассказал профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. — Они должны уметь сбивать обычные и гиперзвуковые крылатые ракеты, самолеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Делать это как у самой поверхности Земли, так и в ближнем космосе. А это предполагает уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения, запускаемых с гиперзвуковых самолетов, ударных гиперзвуковых БПЛА и орбитальных платформ».

Внешний облик «Прометея» пока официально не представлен. Хотя и был случайно раскрыт концерном «Алмаз-Антей»: рисунок шестиосной машины с двумя пусковыми трубами попал в ежегодный календарь предприятия. «Антей-4000» представляет экспортный вариант новейшей войсковой зенитно-ракетной системы С-300В4. В российскую армию эта ЗРС поступает с 2014 года.

В отличие от предшественника, комплекса С-300В, в новой машине полностью обновлена элементная база. Установлены новые сверхмощные компьютеры, новое отечественное программное обеспечение. Радары комплекса стали более чувствительными и помехозащищенными. Для новой системы созданы уникальные дальнобойные ракеты. Они должны поражать цели на дальности до 400 километров. В системе предусмотрены и менее мощные ракеты для борьбы с малоразмерными целями в радиусе 150 километров. Боевая эффективность С-300В4 возросла в 2,3 раза по сравнению с предыдущими поколениями С-300.

В Североморске в рамках форума «Армия-2017» развёрнут информационно-демонстрационный кластер военной наземной и воздушной техники и надводных кораблей Северного флота.

 

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