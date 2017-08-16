Сирийца задержали при попытке проникнуть в Норвегию

21 Августа 2017 года, 11:00

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 21 августа/ БИ-ПОРТ – Пограничники задержали гражданина Сирии, пытавшегося незаконно проникнуть на территорию Королевства Норвегии. Об этом «Би-порту» сообщили в погрануправлении ФСБ России по Республике Карелия в посёлке Никель.

Инцидент произошёл 15 августа. «Гражданин Сирийской Арабской республики преодолел рубеж инженерно-технических сооружений пограничных органов и начал движение в направлении государственной границы с Королевством Норвегии, имея намерение незаконно пересечь госграницу», – рассказали пограничники.

В результате операции сириец был задержан. В ходе разбирательства было выяснено, что гражданин прибыл в Никель из Москвы и планировал попасть в Норвегию «с целью поиска лучших условий жизни». «В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по фату посягательства на незаконное пересечение госграницы. Печенгским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под страж», – добавили собеседники агентства.

Около месяца назад пограничники также задержали двух сирийцев, пытавшихся незаконно проникнуть в Норвегию.