Россия не позволит использовать Севморпуть без себя – военный эксперт

21 Августа 2017 года, 11:20

РОССИЯ/ 21 августа/ БИ-ПОРТ – В последние годы конкуренция за Арктику возросла. Россия уже активизировала там военное строительство. Минобороны возводит на удаленных северных островах базы, аэродромы и опорные пункты. О том, что стоит за усилением позиций России, и на какие виды оружия делают ставку военные, в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«В Арктике сосредоточено до 40% запасов углеводородов, около 50% редкоземельных материалов, и вообще очень много полезных ископаемых. Это наши богатства, и отдавать их кому-нибудь, мягко говоря, нет смысла. А потом, Арктика – это еще и Северный морской путь. И все «разевают роток на наш платок», но никто не позволит воспользоваться Северным морским путем без нас, тем более что Северный морской путь еще имеет огромное оборонное значение», – сказал Литовкин.

Эксперт отметил, что американские корабли заходят в Черное и Балтийское моря, откуда они могут угрожать российским ракетным стратегическим войскам, находящимся на территории европейской части страны. Но, кроме того, продолжает Литовкин, американцам хочется «дотянуться» до Новой земли, «и оттуда они бы угрожали нашим стратегическим ракетным базам, которые находятся в Сибири».

«Поэтому мы оставляем на островах Северного ледовитого океана наши базы, размещаем там наши войска, создаем для них «тепличные условия», потому что в Арктике службу нести невозможно. Специальное оружие мы не создаем для Арктики, мы создаем носители этого оружия, вездеходы, которые могут везде пройти, – рассказал эксперт. – Мы не против того, чтобы чужие суда с техникой, с грузами, товарами проходили по Северному морскому пути, но будьте добры - заплатите нам за обслуживание Северного морского пути. Ну, и не суйтесь со своими военными объектами на нашу территорию. Это наше кредо».

В январе Министерство обороны сообщило, что до конца 2017 года построит в Арктической зоне более 100 объектов инфраструктуры, в том числе административно-жилой комплекс «Арктический трилистник», который станет единственным в мире объектом капитального строительства, возводимым на 80 градусе северной широты.