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Главная » НОВОСТИ » Обгоняя возможности: праздничная акция ВБРР ко Дню нефтяника
 
 
 
 
21 Августа 2017 года, 11:40

Обгоняя возможности: праздничная акция ВБРР ко Дню нефтяника


МУРМАНСК/ 21 августа  – Всероссийский банк развития регионов поздравляет клиентов, партнеров и коллег с наступающим Днем нефтяника.

По сложившейся доброй традиции в честь замечательного профессионального праздника ВБРР готовит специальные предложения для своих клиентов, сотрудников нефтяной компании «Роснефть» и ее дочерних обществ.

В этом году акция получила название «Обгоняя возможности». И это не случайно: клиенты банка  не только получают шанс осуществить свои желания и планы с кредитом на льготных условиях, но выиграть особенный приз – современный скоростной велосипед! Подарок в виде самого экологичного средства передвижения будет особенно актуален именно в этом году, объявленном в России годом экологии.

В период проведения акции всем клиентам ВБРР предоставляется возможность получить скидку от 0,3 до 1 процентного пункта по программам потребительского кредитования и рефинансирования путем самостоятельного выбора скретч-карт. А всем клиентам, подавшим заявку на кредит на сайте банка, предоставляется фиксированная скидка 0,3 процентного пункта. Таким образом, в период проведения акции кредиты можно будет получить по ставке от 11,5% годовых в зависимости от вида и срока кредитования! Дополнительно все участники акции получают шанс стать обладателями скоростных велосипедов. Такой подарок получит каждый 40-й заемщик.


Праздничная акция ВБРР ко Дню нефтяника проводится с 15 августа по 15 октября 2017 года. Успейте обогнать свои возможности!

 

За дополнительной информацией по вопросам получения кредита  обращайтесь круглосуточно по телефонам контакт-центра 8-800-700-03-49 (звонок по РФ бесплатный), либо заполните заявку на кредит.

В Мурманске  операционный офис банка  АО «ВБРР»  находится по адресу: ул. Самойловой, дом 6. Тел.: (8152) 45-70-76,  45-71-60.

 

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