Подготовка к фестивалю «Гольфстрим» в самом разгаре

21 Августа 2017 года, 12:15

МУРМАНСК/ 21 августа/ БИ-ПОРТ – Меньше месяца остается до старта традиционного фестиваля «Гольфстрим».

9 сентября в районе Кольского моста соберутся тысячи мурманчан, чтобы принять участие в соревнованиях по 14 различным видам спорта. Для болельщиков и зрителей будет подготовлена обширная культурная программа. Впервые в рамках фестиваля выступит Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Северного Флота

«Каждый ежегодный фестиваль имеет свою «изюминку», – рассказала председатель комитета по физической культуре администрации Мурманска Ирина Андреева. – В этом году зрители увидят интереснейшие соревнования по автокроссу и видоизмененную трассу «Crazy мили».

По традиции, самым массовым видом программы станет забег по Кольскому мосту. В соревновании пловцов ожидается сильная конкуренция, в Мурманск приедут многие именитые иностранные спортсмены.

АГМ