В Мурманской области и Карелии отмечается рост количества нарушений пограничного режима

21 Августа 2017 года, 12:30

КАРЕЛИЯ/ 21 августа/ БИ-ПОРТ – В пик сезона рыбалки и сбора дикоросов граждане отправляются в лес и на водоемы, в том числе, расположенные в пограничной зоне. Они часто становятся нарушителями пограничного режима, в большинстве случаев по невнимательности или из-за незнания законодательства.

Так, 10 августа сотрудники Службы в Суоярви Пограничного управления ФСБ России по Карелии выявили в Муезерском районе двоих жителей из Мончегорска. Они ловили рыбу на озере Тахмоярви за рубежом инженерно-технических сооружений пограничных органов, не имея разрешения на ведение промысловой деятельности на этой территории. Тем самым они совершили административное правонарушение. Нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 рублей каждый.

12 августа в районе автодороги Заполярный-Сальмиярви сотрудники Службы в Никеле обнаружили двух жительниц Никеля. Женщины собирали морошку в пограничной зоне, не имея документов, разрешающих пребывание на этой территории и ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности. Нарушители привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 300 рублей каждый.

Правила пограничного режима обязаны соблюдать все граждане, которые находятся в пограничной зоне, собираются туда въезжать, планируют на этой территории ведение деятельности, а также следующие через пограничную зону транзитом.