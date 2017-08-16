Минфин: российские онлайн-магазины не могут продавать товары за рубеж с нулевым НДС

21 Августа 2017 года, 13:15

РОССИЯ/ 21 августа/ БИ-ПОРТ – Российские онлайн-магазины не имеют права продавать товары иностранцам за рубеж с нулевым НДС. Об этом Министерство финансов России уведомил Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), передают «Известия».

На протяжении нескольких месяцев АКИТ вела переговоры с Минфином. Ассоциация предлагала ввести упрощенную схему оформления документов для розничной продажи товаров иностранцам с нулевым НДС. Для уточнения перечня документов, которые продавец должен представить в такой ситуации, АКИТ направила письмо в министерство. Несколько дней назад ассоциация получила ответ.

В письме представитель Минфина сообщил, что при экспорте в адрес физических лиц получить нулевой НДС невозможно. По Налоговому кодексу для подтверждения нулевой ставки продавец должен представить в ФНС контракт на поставку товара или его копию. Но по Гражданскому кодексу договор поставки заключается лишь при передаче товара для целей предпринимательства — или других, но не связанных с личным, семейным, домашним использованием. Приобретая товар для себя, покупатель заключает с продавцом совсем другой договор — купли-продажи.

«В случае продажи юридическому лицу НДС возвращается без проблем, — рассказал глава АКИТ Алексей Федоров. — В отношении же физических лиц получается интересная ситуация — в соответствии с Гражданским кодексом возможность возврата есть, в соответствии с трактовкой Налогового кодекса Минфином — нет».

По его словам, ранее ритейлеры считали, что по закону они могут продавать товар за границу с нулевым НДС, однако процедура возврата была сложна и ею почти никто не пользовался. Именно поэтому АКИТ предлагала упростить процедуру подачи документов для этой ситуации. Федоров отметил, что в такой ситуации «даже говорить не приходится о равных конкурентных условиях с иностранными компаниями».

Зарубежные интернет-магазины российский НДС не платят, поэтому их товары нередко оказываются дешевле, чем у российских ритейлеров, даже с учетом доставки.

Ранее сообщалось, что покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах планируют вместо таможенных пошлин облагать НДС, из-за чего эти товары могут подорожать на 18%.