Церемония поднятия флага России состоится на мысе Алыш

21 Августа 2017 года, 13:49

СЕВЕРОМОРСК/ 21 августа/ БИ-ПОРТ – На мысе Алыш у памятного знака «Ракета» 22 августа в 7:45 состоится торжественная церемония поднятия флага России на флагштоке, возведенном в рамках культурно-патриотической программы «Знамя победы».

Программа «Знамя Победы 2015-2020» посвящена подготовке празднования 75-летия Великой Победы. В России она стартовала в 2014 году. В ходе нее в 2016 году самая большая копия Знамени Победы была передана на вечное хранение Североморску. 26 мая прошлого года на Приморской площади прошла торжественная церемония демонстрации копии. Тогда же на мысе Алыш был заложен камень под будущий флагшток. Высота флагштока, установленного в августе 2017 года, составляет 25 метров.

Флагштоки с копиями Знамени Победы в ближайшие пять лет будут установлены в городах-героях, 45 городах воинской славы, пяти городах трудовой доблести и славы, городах – столицах республик, краев, областей и автономных округов России.

Североморск стал вторым в ряду муниципалитетов, в котором состоится открытие флагштока в рамках программы «Знамя Победы 2015-2020».