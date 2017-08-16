ПИНРО вступился за мурманских рыбопроизводителей

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Обгоняя возможности: праздничная акция ВБРР ко Дню нефтяника Обгоняя возможности: праздничная акция ВБРР ко Дню нефтяника
«Ростелеком» готовит к реализации единый комплекс зданий свободного назначения «Ростелеком» готовит к реализации единый комплекс зданий свободного назначения
Почему не стоит откладывать жизнь на потом Почему не стоит откладывать жизнь на потом
Ледовый дворец спорта приглашает на ярмарку «Здравствуй, школа!» Ледовый дворец спорта приглашает на ярмарку «Здравствуй, школа!»
Начинающим предпринимателям выделят гранты Начинающим предпринимателям выделят гранты
 
 

Видеоновости16+

Полицейские арестовали мурманчанина, укравшего велосипед у пенсионерки
 
 
 
 

Курсы валют 19.08.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
76,4988
-1,1241
1 USD
Доллар США
59,3612
-0,5654
1 EUR
Евро
69,7197
-0,6521
10 NOK
Норвежских крон
74,7246
-0,4590
10 SEK
Шведских крон
72,9683
-1,2387
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

12°
4.7 м/с
давление 757.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

 
 
 
 

Выбор редакции

Минтранс вводит новые правила для междугородних автобусных перевозок
16 Августа 2017, 10:27
Минтранс вводит новые правила для междугородних автобусных перевозок
В Печенге обесточены администрация, амбулатория и почта
16 Августа 2017, 09:48
В Печенге обесточены администрация, амбулатория и почта
В Заозёрске введён режим «Повышенная готовность»
16 Августа 2017, 09:17
В Заозёрске введён режим «Повышенная готовность»
Рейс Red Wings из Москвы опоздает минимум на четыре часа
16 Августа 2017, 08:48
Рейс Red Wings из Москвы опоздает минимум на четыре часа
 
 
 
 

Самое читаемое

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью первого главкома ВВС России Дейнекина
20 Августа 2017, 17:20
Андрей Кончаловский отмечает юбилей
20 Августа 2017, 16:10
Житель Апатитов вновь катался в пьяном виде
20 Августа 2017, 19:30
У жителя Туломы украли вещи из салона авто
20 Августа 2017, 18:37
Почему не стоит откладывать жизнь на потом
21 Августа 2017, 09:52
Умер комик и писатель Дик Грегори
20 Августа 2017, 15:34
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » ПИНРО вступился за мурманских рыбопроизводителей
 
 
 
 
21 Августа 2017 года, 14:00

ПИНРО вступился за мурманских рыбопроизводителей


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 августа/ БИ-ПОРТ – За последнее время участились случаи выявления государственной ветеринарной службой продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов.

Так, в республике Коми были отобраны пробы от рыбной продукции отечественных производителей. По результатам обнаружена продукция с превышением нормы содержания мышьяка. Это касалось и производителей из Мурманской области.

В отношении данных изготовителей приняты меры оперативного реагирования. На предприятиях установлен режим усиленного лабораторного контроля над вырабатываемой продукцией на протяжении трех месяцев. Мероприятия осуществляются совместно с территориальным управлением Россельхознадзора.

Вместе с тем, на основании научных данных ПИНРО, мышьяк распространен во всем мире живых существ. Наиболее богаты мышьяком организмы моря – он накапливается в них в результате происходящих в море природных процессов. Вариации содержания общего мышьяка объясняются солёностью воды в море. Мышьяк присутствует в морепродуктах в различных формах – большая его часть в тканях гидробионтов находится в нетоксических формах. Повышенное содержание не имеет нечего общего с техногенным загрязнением. Содержание общего мышьяка в морских промысловых рыбах зависит от сезона и связано с особенностями питания. Мышьяк поглощается рыбами в основном с пищей, и токсичные неорганические соединения мышьяка в рыбах способны быстро образовывать низкомолекулярные органические соединения, которые не опасны для человека.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Утверждено расписание теплохода «Клавдия Еланская» на осень-зиму
2.
В мурманской поликлинике обнаружен подозрительный предмет
3.
Церемония поднятия флага России состоится на мысе Алыш
4.
Минфин: российские онлайн-магазины не могут продавать товары за рубеж с нулевым НДС
5.
В Мурманской области и Карелии отмечается рост количества нарушений пограничного режима
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта