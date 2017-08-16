ПИНРО вступился за мурманских рыбопроизводителей

21 Августа 2017 года, 14:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 августа/ БИ-ПОРТ – За последнее время участились случаи выявления государственной ветеринарной службой продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов.

Так, в республике Коми были отобраны пробы от рыбной продукции отечественных производителей. По результатам обнаружена продукция с превышением нормы содержания мышьяка. Это касалось и производителей из Мурманской области.

В отношении данных изготовителей приняты меры оперативного реагирования. На предприятиях установлен режим усиленного лабораторного контроля над вырабатываемой продукцией на протяжении трех месяцев. Мероприятия осуществляются совместно с территориальным управлением Россельхознадзора.

Вместе с тем, на основании научных данных ПИНРО, мышьяк распространен во всем мире живых существ. Наиболее богаты мышьяком организмы моря – он накапливается в них в результате происходящих в море природных процессов. Вариации содержания общего мышьяка объясняются солёностью воды в море. Мышьяк присутствует в морепродуктах в различных формах – большая его часть в тканях гидробионтов находится в нетоксических формах. Повышенное содержание не имеет нечего общего с техногенным загрязнением. Содержание общего мышьяка в морских промысловых рыбах зависит от сезона и связано с особенностями питания. Мышьяк поглощается рыбами в основном с пищей, и токсичные неорганические соединения мышьяка в рыбах способны быстро образовывать низкомолекулярные органические соединения, которые не опасны для человека.