Утверждено расписание теплохода «Клавдия Еланская» на осень-зиму

21 Августа 2017 года, 14:20

ОСТРОВНОЙ/ 21 августа/ БИ-ПОРТ – Утверждено расписание движения теплохода «Клавдия Еланская» осень - зима 2017 года на социально значимом маршруте регулярных морских перевозок.

В Мурманск теплоход приходит в 11:00, уходит в 19:00. В Островной «Клавдия Еланская» прибывает в 11:00, уходит оттуда в 18:00. Подробное расписание можно посмотреть здесь.

Напомним, что с 1 августа теплоход уходит в Островной с причала №14 Мурманского морского рыбного порта. Там же на борт теплохода будут подниматься пассажиры. А высаживать пассажиров по-прежнему будут на пирсе дальних линий Морского вокзала.