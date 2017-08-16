Выставка-форум «Вместе – ради детей!» пройдет в Мурманске

21 Августа 2017 года, 15:21

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 августа/ БИ-ПОРТ – НКО Мурманской области готовятся к VIII Всероссийской выставке-форуму «Вместе – ради детей!», которая пройдет в Мурманске 6-8 сентября, сообщает Агентство социальной информации. Такое мероприятие город будет принимать впервые.

Ожидается, что в форуме примут участие около 500 делегатов и гостей из регионов России, в том числе представители НКО, которые работают в сфере материнства, детства, охраны прав несовершеннолетних и детей с инвалидностью.

«Нас интересует прежде всего деловая площадка «Эффективные результаты включения СО НКО в деятельность по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Кроме того, это проблемы укрепления института семьи и традиционных семейных ценностей, – рассказала руководитель центра защиты материнства «Колыбель» организации «В защиту жизни и духовно-нравственных ценностей» Юлия Трифонова. – Мы хотели бы обменяться опытом с организациями из других регионов, а также сделать доклад о своей деятельности».

Организация «Заполярье без сирот» представит проект «Тайный ангел». Он реализуется второй год совместно с мурманским детским домом «Ровесник». Проект призван способствовать устройству детей-сирот в семьи или социализации при помощи взрослых друзей.

«Мы хотим пригласить на презентацию детей и их бывших «тайных ангелов», которые стали приемными родителями, чтобы они сами о себе рассказали», – сообщил председатель организации Сергей Балмасов.

Участвовать в круглых столах, мастер-классах и семинарах, посвященных проблемам детей с инвалидностью, собираются активисты мурманской организации «Дети-Ангелы Мурмана». Они проведут для особенных детей мастер-класс по созданию мультфильмов.

«Для руководителей местных НКО очень важно, что такой форум будет проходить в Мурманске. Нам впервые представляется возможность стать его участниками, познакомиться с опытом коллег из других регионов и поделиться своим опытом», – отметила председатель организации «Дети-Ангелы Мурмана» Оксана Кошевич.

Форум проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при поддержке правительства Мурманской области. 7-8 сентября в Ледовом дворце в рамках форума будет организована детско-родительская программа. Горожан приглашают записываться на мастер-классы, консультации психологов и педагогов, тренинги и занятия в арт-терапевтической мастерской.