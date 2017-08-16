За минувшие выходные сотрудниками ГИБДД было выявлено 2296 нарушений ПДД

21 Августа 2017 года, 15:35

МУРМАНСК/ 21 августа/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за минувшие выходные сотрудниками ГИБДД было выявлено 2296 нарушений Правил дорожного движения.

85 нарушений допущено пешеходами, 23 – несовершеннолетними участниками дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 32 водителя.

Выявлено 16 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации было выявлено 1225 нарушений ПДД. Восемь водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 103 столкновения с материальным ущербом без пострадавших.