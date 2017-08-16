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Главная » НОВОСТИ » Участники экоквеста в Мончегорске собрали более двух тонн мусора
 
 
 
 
21 Августа 2017 года, 19:00

Участники экоквеста в Мончегорске собрали более двух тонн мусора


МОНЧЕГОРСК/ 21 августа/ БИ-ПОРТ – При поддержке Кольской ГМК в Мончегорске состоялся экологический квест по сбору и сортировке мусора «Настройся на эковолну». В нем приняли участие 134 человека, объединившихся в 35 команд.

«Настройся на эковолну» - составляющая экомарафона «ПонесЛось!», организованного «Норникелем». Впервые экоквест состоялся летом 2016 года и получил положительный отклик жителей города. В 2017 году компания организовала широкомасштабный экологический марафон, в котором участвует более 300 работников предприятий группы компаний «Норникель» в Москве, на Кольском полуострове и на Таймыре.

В течение лета экомарафонцы выполняли задания первых трех этапов: проводили собственные экологические исследования, организовывали акции и мастер-классы, сочиняли стихи и снимали видеоролики, знакомились с работой заповедников. Задача четвертого этапа – придумать и реализовать собственные природоохранные проекты.

«Цель экомарафона очевидна: навести порядок и тем самым показать, что компании не безразлично что происходит в городах присутствия. Мончегорск, Заполярный и Никель – это населенные пункты, где «Норникель» играет значимую роль не только в сфере производства, но и в сфере развития общественной жизни», - отметил помощник генерального директора КГМК, депутат Мурманской областной думы Максим Иванов.

В экоквесте в Мончегорске к сотрудникам компании участвующим в экомарафоне подключились представители многих городских организаций и учреждений.

По просьбе жителей микрорайона Монча экологический десант высадился в лесном массиве между физкультурно-оздоровительным комплексом и домом 5а по улице Морошковая. За час собрали более двух тонн мусора, который тут же сортировался для дальнейшей переработки.

Победу в соревнованиях одержала команда «Н2О», в составе которой были представители цеха энергообеспечения КГМК и студенты. Награды также присуждались командам, собравшим наибольшее количество пластика, авторам самой оригинальной находки и «легенды» к ней и тем, кто сумел в походных условиях приготовить лучшую экологическую закуску.

Эстафету «Настройся на эковолну» принимает Печенгский район: 26 августа экоквест состоится Никеле, 27 – в Заполярном. 

 

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