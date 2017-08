В Мурманске состоится фестиваль электронной музыки и аудиовизуального искусства Unsound Dislocation

21 Августа 2017 года, 16:42

МУРМАНСК/ 21 августа/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 25 августа пройдет Unsound Dislocation – один из ведущих фестивалей электронной музыки и аудиовизуального искусства, сообщает портал GoetheInstitutRussland.

Этот фестиваль является результатом сотрудничества международного фестиваля Unsound в Польше (Краков) и Гёте-института в Санкт-Петербурге. Кульминация проекта – перфоманс американского проекта NIVHEK (Лиз Харрис /Grouper) и немецкого визуального художника MFO (Марсель Вебер). Они покажут созданную во время резиденции в Мурманске работу под названием After its own death.

Минималистичная, суровая и сказочная работа After its own death исследует пейзажи, ностальгию и изоляцию Заполярья посредством изображения и звука. Вечер откроет музыкальный сет музыканта и продюссера Secret Negative, написавшего музыку специально для этого мероприятия.

После премьеры в кинотеатре «Аврора» работа будет представлена в рамках двух других мероприятий – во время фестиваля Unsound в Кракове и в лондонском центре Barbican.