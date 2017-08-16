Неизвестный угрожал физической расправой сотрудникам Колэнерго

21 Августа 2017 года, 16:55

МУРМАНСК/ 21 августа – В минувыше выходные в поселке Минькино Кольского района в ходе рейда сотрудники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») установили факт безучетного потребления электроэнергии.

В соответствии с действующим законодательством энергетики намеревались ограничить подачу электроэнергии недобросовестному потребителю. От нецензурной брани и агрессивного поведения неустановленное лицо перешло к угрозам физической расправы и порчи имущества энергетиков.

По данному факту в правоохранительные органы направлено соответствующее заявление. В отношении мужчины, угрожавшего здоровью и жизни сотрудников Колэнерго, проводятся следственные действия. За совершение преступлений, предусмотренных ст.119 УК РФ (угроза убийством) и ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), нарушителю может грозить реальный срок.

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за бездоговорное и безучетное потребление электроэнергии предусмотрен административный штраф на граждан в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. На юридических лиц - от ста до двухсот тысяч рублей. Также, нарушителю придется оплатить и полученную незаконно электроэнергию, исходя из круглосуточной работы всех имеющихся электроприборов за весь период несанкционированного пользования электроэнергией.

Обо всех фактах безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии можно сообщить по телефону доверия Колэнерго (815-2) 64-90-44 или по бесплатной круглосуточной «горячей линии»: 8-800-333-02-52 (звонок анонимный).