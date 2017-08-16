Праздник в стиле Холи: Ковдорский ГОК отметил 55-летие. Фоторепортаж

21 Августа 2017 года, 17:15

КОВДОР/ 21 августа – В минувшие выходные в Ковдоре состоялось празднование 55-летия градообразующего предприятия, входящего в состав МХК «ЕвроХим». В управлении комбината чествовали работников, удостоенных наград предприятия – почетных грамот и благодарностей. Их вручили директор по добыче горно-химического сырья Кларк Бэйли и руководитель горно-рудного департамента ЕвроХима Василий Черных.

Праздничный вечер в городском Дворце культуры преподнес немало сюрпризов. Гостей праздника удивило и порадовало необыкновенной красоты лазерное шоу об истории предприятия, искрометные выступления артистов оригинального жанра из Петербурга – саксофониста Остапа Докунина и иллюзиониста Романа Борща. Овациями не отпускали со сцены давних друзей Ковдорского ГОКа – ансамбль Северного флота.

Лучшим работникам предприятия вручили корпоративные и ведомственные награды. Звания «Заслуженный работник ЕвроХима» удостоены Александр Гордиенко, водитель погрузчика рудника «Железный» и Василий Шаховал, начальник цеха по ремонту инженерных сетей «Ковдор-ремстройсервиса».

Почетные грамоты и благодарности Министерства промышленности и торговли РФ работникам комбината и дочерних обществ вручил исполнительный директор Ковдорского ГОКа Александр Горшков, Почетные грамоты и благодарственные письма ЕвроХима – Кларк Бэйли и Василий Черных, от главы района грамоты вручил врио руководителя муниципалитета Сергей Ведерников, от Центрального комитета горно-металлургического профсоюза России – председатель профкома комбината Анатолий Быстров. Всего более 150 человек были удостоены различных наград в честь двойного праздника. Достойным финалом праздника стал гимн комбинату, написанный специально к юбилею.

В субботу День ЕвроХима и юбилей Ковдорского ГОКа отмечали всем городом. Яркий старт торжеству дал забег молодежи с битвой красками Холи, который провели молодые специалисты комбината. Более полусотни белоснежных футболок, очков, волос и лиц мгновенно стали разноцветными. Многие предпочли сохранить такой мейкап на весь день и с удовольствием делали селфи.

Музыкальные подарки горожанам к празднику были на любой вкус: от творческих коллективов городского Дворца культуры, групп «Фабрика» и «Калинов мост», мурманских рок-групп «Счетчик мыслей» и «R.Out». Детвора целый день развлекалась катанием на лошадях, батутах и аттракционах. Съедены десятки килограммов шашлыка и кубометры сладкой ваты. По отзывам ковдорчан, праздник никого не оставил равнодушным.

Еще один подарок сделали комбинату-юбиляру художники-граффитисты группы «Madskills». Всего за две недели они превратили главный въезд на промплощадку в уникальный арт-объект, где на одном бетонном полотне уместилась вся производственная цепочка ЕвроХима: от маркшейдерских замеров до богатого урожая вкусных и полезных овощей и фруктов.

О том, как прошёл День компании, смотрите фоторепортаж.