Погода в регионе: генеральная репетиция осени

22 Августа 2017 года, 08:51

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 августа/ БИ-ПОРТ – В ближайшие несколько дней погоду в регионе будет определять восточная периферия антициклона и северо-западная периферия отходящего на восток циклона.

Как сообщает паблик «Погода в Мурманске», в последующие двое суток на область начнёт медленно смещаться циклон с районов Карелии. В западной части области сохранится царствование холодного воздуха и продолжительных дождей. Дневные температуры в среду и четверг в Мурманске также не превысят +10°, в течение суток она будет колебаться от +5° до +9°. Согласно прогнозу, циклон обещает застрять над Белым морем до конца недели, поэтому в Мурманской области – сейчас генеральная репетиция осени.

Сегодня в областном центре ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северный – северо-восточный, 2-4, в порывах до 10 м/с. Воздух прогреется до +10°.