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Сари
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Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Погода в регионе: генеральная репетиция осени
 
 
 
 
22 Августа 2017 года, 08:51

Погода в регионе: генеральная репетиция осени


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 августа/ БИ-ПОРТ – В ближайшие несколько дней погоду в регионе будет определять восточная периферия антициклона и северо-западная периферия отходящего на восток циклона.

Как сообщает паблик «Погода в Мурманске», в последующие двое суток на область начнёт медленно смещаться циклон с районов Карелии. В западной части области сохранится царствование холодного воздуха и продолжительных дождей. Дневные температуры в среду и четверг в Мурманске также не превысят +10°, в течение суток она будет колебаться от +5° до +9°. Согласно прогнозу, циклон обещает застрять над Белым морем до конца недели, поэтому в Мурманской области – сейчас генеральная репетиция осени.

Сегодня в областном центре ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северный – северо-восточный, 2-4, в порывах до 10 м/с. Воздух прогреется до +10°.

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