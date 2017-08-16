Глава областного парламента – на 61-м месте в медиарейтинге

МУРМАНСК/ 22 августа/ БИ-ПОРТ – «Медиалогия» составила рейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации заиюль 2017 года. Лидерами июльского медиарейтинга сталиВладимир Константинов (Республика Крым), Фарид Мухаметшин (Республика Татарстан) иИгорь Брынцалов (Московская область).
Председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой в июле набрал 352 пункта и занял 61 строчку, опустившись вниз на 19 позиций. Как отмечают политические обозреватели, низкие результаты главы парламента связаны с летним затишьем и ненасыщенной политической повесткой в регионе. В июньском рейтинге Сергей Дубовой был 42-м.