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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » День горняка в Кировске: мотокросс, перфоманс и большой концерт
 
 
 
 
22 Августа 2017 года, 09:37

День горняка в Кировске: мотокросс, перфоманс и большой концерт

КИРОВСК/ 22 августа – В АО «Апатит» идет подготовка к профессиональному празднику - Дню горняка. В течение предпраздничной недели на рудниках предприятия пройдут торжественные собрания коллективов с награждением лучших представителей профессии. Для ветеранов производства организован вечер отдыха во Дворце культуры.

Праздничные мероприятия для горожан пройдут 26 августа в Кировске. В 11 часов стартует традиционный мотокросс на приз АО «Апатит» (район АЗС автодороги Кировск-Апатиты). Начиная с 12 часов в Кировске на площадке сквера на улице Ленинградской все желающие смогут понаблюдать и принять участие в перформансах уличных театров – «Небесная карусель», «MechanicuS». Это необычные спектакли с элементами хореографии, пантомимы, акробатики. Там же будут работать мастерская по изготовлению карнавальных костюмов, фотозоны, художники-шаржисты из Санкт-Петербурга. Традиционно весь день  для маленьких кировчан и апатитчан работают аттракционы, батуты и карусели. На площадке перед зданием Управления АО «Апатит» откроется выставка горной техники.

В 13.30 начнется торжественное шествие горняков по улицам города. Финальным пунктом шествия станет стадион, где в 14-00 пройдет торжественная церемония открытия праздника. Здесь же состоится чествование лучшего горняка 2017 года с вручение ценного подарка – легкового автомобиля. Профсоюзная организация «ФосАгро-Апатит» проведет традиционный розыгрыш подарков и наградит ценными призами двух лучших работниц предприятия.

По окончанию торжественной части -  выступление ВИА «Пролетарское танго», шоу-программа «Цветные люди» и акробатическое Bankay–шоу. Главным подарком всем горожанам станут выступления Наташи Королевой и Юрия Шатунова.

Завершится День Горняка молодежной вечеринкой в развлекательном центре «Большой Вудъявр».

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