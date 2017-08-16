День горняка в Кировске: мотокросс, перфоманс и большой концерт

22 Августа 2017 года, 09:37

КИРОВСК/ 22 августа – В АО «Апатит» идет подготовка к профессиональному празднику - Дню горняка. В течение предпраздничной недели на рудниках предприятия пройдут торжественные собрания коллективов с награждением лучших представителей профессии. Для ветеранов производства организован вечер отдыха во Дворце культуры.

Праздничные мероприятия для горожан пройдут 26 августа в Кировске. В 11 часов стартует традиционный мотокросс на приз АО «Апатит» (район АЗС автодороги Кировск-Апатиты). Начиная с 12 часов в Кировске на площадке сквера на улице Ленинградской все желающие смогут понаблюдать и принять участие в перформансах уличных театров – «Небесная карусель», «MechanicuS». Это необычные спектакли с элементами хореографии, пантомимы, акробатики. Там же будут работать мастерская по изготовлению карнавальных костюмов, фотозоны, художники-шаржисты из Санкт-Петербурга. Традиционно весь день для маленьких кировчан и апатитчан работают аттракционы, батуты и карусели. На площадке перед зданием Управления АО «Апатит» откроется выставка горной техники.

В 13.30 начнется торжественное шествие горняков по улицам города. Финальным пунктом шествия станет стадион, где в 14-00 пройдет торжественная церемония открытия праздника. Здесь же состоится чествование лучшего горняка 2017 года с вручение ценного подарка – легкового автомобиля. Профсоюзная организация «ФосАгро-Апатит» проведет традиционный розыгрыш подарков и наградит ценными призами двух лучших работниц предприятия.

По окончанию торжественной части - выступление ВИА «Пролетарское танго», шоу-программа «Цветные люди» и акробатическое Bankay–шоу. Главным подарком всем горожанам станут выступления Наташи Королевой и Юрия Шатунова.

Завершится День Горняка молодежной вечеринкой в развлекательном центре «Большой Вудъявр».